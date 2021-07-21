Надо иметь альтернативные позиции, – эксперт сказал, с чем Зеленский должен поехать в Вашингтон
Источник:24 канал
Владимир Зеленский не встретится с Джо Байденом в июле. В то же время с визитом в Киев прибудут представители американского президента.
Затягивание визита украинского лидера связано с вопросами, которые касаются исключительно украинско-американских отношений. Об этом в эфире 24 канале сообщил эксперт Украинского института будущего Илия Куса.
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У Зеленского должна быть четкая позиция
По его словам, есть 2 важных вещи, с которыми Зеленский должен приехать в Вашингтон – четкое видение американо-украинской повестки и позицией относительно минского процесса.
Возможно, нужно иметь конкретные альтернативные документы или позиции по минскому процессу, относительно переговоров с Россией,
– отметил Куса.
Также украинский президент должен дать американцам понять, какие у нашего государства стратегические интересы, что Украина принципиально хочет от США.
"Дайте денег, помощи" – это все хорошо, но нужно четко выработать функционал Украины для США в рамках каких-то глобальных стратегий", – сказал эксперт.
Затягивание визита Зеленского не связано с ситуацией в Ираке
Он отметил, что история с визитом Зеленского не имеет никакого отношения к Ираку. Это 2 разных процессах, которые происходят параллельно.
Поездка Зеленского в Вашингтон: что известно
- В начале июня Джо Байден пригласил Зеленского в Белый дом.
- Тогда министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что поездка в Вашингтон состоится в июле.
- Уже в июле представитель президента Сергей Никифоров отметил, что встречу немного сместили, но ее все же планируют последние дни июля.
- Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что встреча состоится летом, но точной даты пока назвать не могут.
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