Надо иметь альтернативные позиции, – эксперт сказал, с чем Зеленский должен поехать в Вашингтон

Владимир Зеленский не встретится с Джо Байденом в июле. В то же время с визитом в Киев прибудут представители американского президента.

Затягивание визита украинского лидера связано с вопросами, которые касаются исключительно украинско-американских отношений. Об этом в эфире 24 канале сообщил эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

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У Зеленского должна быть четкая позиция

По его словам, есть 2 важных вещи, с которыми Зеленский должен приехать в Вашингтон – четкое видение американо-украинской повестки и позицией относительно минского процесса.

Возможно, нужно иметь конкретные альтернативные документы или позиции по минскому процессу, относительно переговоров с Россией,

– отметил Куса.

Также украинский президент должен дать американцам понять, какие у нашего государства стратегические интересы, что Украина принципиально хочет от США.

"Дайте денег, помощи" – это все хорошо, но нужно четко выработать функционал Украины для США в рамках каких-то глобальных стратегий", – сказал эксперт.

Затягивание визита Зеленского не связано с ситуацией в Ираке

Он отметил, что история с визитом Зеленского не имеет никакого отношения к Ираку. Это 2 разных процессах, которые происходят параллельно.

Поездка Зеленского в Вашингтон: что известно

В начале июня Джо Байден пригласил Зеленского в Белый дом.

Тогда министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что поездка в Вашингтон состоится в июле.

Уже в июле представитель президента Сергей Никифоров отметил, что встречу немного сместили, но ее все же планируют последние дни июля.

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что встреча состоится летом, но точной даты пока назвать не могут.

Байден планирует встречу с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Кадими. Официально их встреча предопределена эскалацией в стране, так как все чаще боевики Ирана осуществляют ракетные атаки по американским базам в Ираке и Сирии.

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