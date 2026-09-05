Политолог-американистка Александра Филипенко в эфире 24 Канала объяснила , почему особенно важно следить именно за ролью Кушнера во время возможного визита. Его связи со странами Персидского залива и управление большими инвестиционными фондами могут открыть еще одно направление для переговоров с Украиной.

Кушнер может приехать в Киев не только в качестве переговорщика

Для Стива Виткоффа поездка в Украину важна прежде всего из-за возможности увидеть войну не с экрана. Ранее его контакты с Москвой часто заканчивались тем, что в Вашингтон возвращались выгодные Кремлю нарративы, а после одной из таких поездок в итоге состоялся саммит на Аляске с красной дорожкой и показательными рукопожатиями с Путиным.

Виткоффа, судя по всему, тогда просто обвели вокруг пальца. Он либо что-то неправильно понял, либо ему специально так рассказали, чтобы он неправильно понял,

– сказала Филипенко.

Личный визит может изменить восприятие ситуации, ведь наблюдать за российскими атаками по телевидению и пережить их непосредственно в Украине – совершенно разные вещи. Гораздо более интересной, однако, может оказаться роль Джареда Кушнера, которому Трамп не только доверяет как члену семьи, но и который имеет тесные связи со странами Персидского залива.

Кушнер распоряжается миллиардами долларов стран Персидского залива. Его компания Affinity Partners получала инвестиции от Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Поэтому интересно, не станет ли он еще и своеобразным представителем их интересов,

– пояснила политолог-американистка.

Страны Персидского залива проявляют интерес к украинским технологиям, поэтому во время визита могут возникнуть и деловые темы. Москва давно пытается достучаться до Белого дома с помощью денег и выгодных предложений, поэтому возможные экономические переговоры Кушнера в Киеве могут стать отдельной частью этого визита.

Филипенко оценила роль Кушнера в переговорах: смотрите видео