Політологиня-американістка Олександра Філіпенко в ефірі 24 Каналу пояснила, чому особливо важливо стежити саме за роллю Кушнера під час можливого візиту. Його зв'язки з країнами Перської затоки та управління великими інвестиційними фондами можуть відкрити ще один напрям для розмов з Україною.

Кушнер може приїхати до Києва не лише як переговорник

Для Стіва Віткоффа поїздка до України важлива насамперед через можливість побачити війну не з екрана. Раніше його контакти з Москвою часто завершувалися тим, що до Вашингтона поверталися вигідні Кремлю наративи, а після однієї з таких поїздок зрештою відбувся саміт на Алясці з червоною доріжкою та показовими рукостисканнями з Путіним.

Віткоффа, судячи з усього, тоді просто обвели навколо пальця. Він або щось неправильно зрозумів, або йому спеціально так розповіли, щоб він неправильно зрозумів,

– сказала Філіпенко.

Особистий візит може змінити сприйняття ситуації, адже спостерігати за російськими атаками по телебаченню і пережити їх безпосередньо в Україні – зовсім різний досвід. Значно цікавішою, однак, може виявитися роль Джареда Кушнера, якому Трамп не лише довіряє як члену родини, а й який має тісні зв'язки з країнами Перської затоки.

Кушнер розпоряджається мільярдами доларів країн Перської затоки. Його Affinity Partners отримувала інвестиції від Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів і Катару. Тому цікаво, чи не стане він ще й своєрідним представником їхніх інтересів,

– пояснила політологиня-американістка.

Країни Перської затоки виявляють інтерес до українських технологій, тому під час візиту можуть з'явитися і бізнесові теми. Москва давно намагається достукатися до Білого дому через гроші та вигідні пропозиції, тож можливі економічні переговори Кушнера в Києві можуть стати окремою частиною цього візиту.

Філіпенко оцінила роль Кушнера у переговорах: дивіться відео