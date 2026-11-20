Спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что за годы полномасштабной войны украинская армия существенно изменилась. По его словам, сегодня Украина имеет одну из лучших армий в мире.

Об этом Кушнер заявил 19 ноября во время пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих" в Берлине.

Что Кушнер сказал об украинской армии?

Американский представитель подчеркнул, что нынешняя Украина существенно отличается от той, на которую Россия напала в 2022 году.

Очевидно, сегодня Украина – это уже совсем другая Украина, чем та, на которую напали в свое время. Она чрезвычайно развилась и теперь имеет одну из лучших армий в мире,

– сказал Кушнер.

Заявление прозвучало на фоне международных переговоров о возможных путях завершения войны и гарантиях безопасности для Украины.

Что Кушнер говорил о гарантиях безопасности для Украины?

Во время той же пресс-конференции американский представитель заявил, что Россия якобы готова рассмотреть вопрос о гарантиях безопасности для Украины, по образцу статьи 5 НАТО, которая предусматривает принцип коллективной обороны.

По словам Кушнера, американские переговорщики достигли определенного прогресса в обсуждении этого вопроса.

Однако Россия отклонила возможность предоставления Украине гарантий безопасности и по образцу НАТО. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва считает неприемлемыми даже варианты так называемого квазичленства Украины в Альянсе.