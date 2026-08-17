Существенно изменит ситуацию на фронте: какого события ждет Путин, чтобы начать переговоры

Накануне Дня Независимости в Украину могут прибыть Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Их эффективность в рамках переговорного процесса сомнительна, поскольку они не занимают никаких должностей в Государственном департаменте США и являются лишь личными представителями Трампа.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, подчеркнув, что если бы в Киев прибыли высокопоставленные лица, например, госсекретарь США Марко Рубио, который обладает не только соответствующими полномочиями, но и правами, то ситуация с визитом американской делегации была бы более понятной.

Почему приезд Кушнера и Уиткоффа не даст результатов

В Украину впервые собираются прибыть Уиткофф и Кушнер, которые ранее несколько раз посещали Москву. Они, по словам Пендзина, напоминают голубей, к которым в свое время привязывали послания. То есть они могут лишь быть передатчиками определенной информации. По его мнению, эффективность их миротворческой миссии практически нулевая.

Что мы до сих пор еще не слышали от них нового? Разве кто-то не понимает, что у Путина нет желания вести переговоры? Он собирается после окончания выборов в Госдуму провести мобилизацию. Сегодня, независимо от последствий для российской экономики и рынка труда, Путин готовится мобилизовать полмиллиона человек,

– озвучил Пендзин.

О вероятном визите делегации из США: смотрите видео

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба отметил, что, по мнению российского диктатора, этот шаг может существенно изменить ситуацию на фронте и стать основой для победы России в войне против Украины. Пендзин считает, что пока глава Кремля не попытается это сделать и не убедится, что его надежды тщетны в условиях современной войны, говорить о серьезном переговорном процессе сейчас нет смысла.

Потому что в сознании этого больного человека сохраняется абсолютная уверенность в том, что этим "пушечным мясом" он может засыпать Украину. Формально россияне демонстрируют готовность к переговорам, но на условия, которые они озвучивают, Украина не пойдет. Сейчас это танцы с бубном. Я уверен, несмотря на скептицизм многих экспертов, что Путин все-таки попытается объявить мобилизацию,

– отметил Пендзин.

Он прогнозирует, что зима и весна 2027 года окажутся для Украины чрезвычайно тяжелыми. По его убеждению, российское нашествие будет пытаться прорвать украинскую оборону. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба подчеркнул, что аппетиты Путина только растут. Теперь он хочет не только полностью захватить украинские области, которые ранее внес в российскую конституцию, но и проложить сухопутный коридор в Молдову, отрезать Украину от Черного моря.

Учитывая болезненные идеи Путина и подготовку к мобилизации в России, Пендзин уверен, что положительных результатов в рамках переговорного трека от вероятного визита в Украину Кушнера и Уиткоффа сегодня ожидать не стоит. Ключевая причина этого – отсутствие у российского диктатора в настоящее время желания вести переговоры.