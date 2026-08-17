Таку думку в етері 24 Каналу висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, підкресливши, що якби до Києва прибули люди з посадами, наприклад, держсекретар США Марко Рубіо, який має не лише відповідні обов'язки, а й права, тоді ситуація з візитом американської делегації була б зрозумілішою.

Чому приїзд Кушнера і Віткоффа не дасть результатів

До України вперше збираються прибути Віткофф і Кушнер, які раніше декілька разів відвідали Москву. Вони, зі слів Пендзина, нагадують голубів, до яких у свій час прив'язували послання. Тобто вони можуть лише бути передавачами певної інформації. На його думку, ефективність їхньої миротворчої місії практично нульова.

Що ми донині ще не чули від них нового? Хіба хтось не розуміє, що бажання вести переговори у Путіна немає? Він збирається після закінчення виборів до Держдуми провести мобілізацію. Сьогодні, незалежно від наслідків для російської економіки, ринку праці, Путін готується мобілізувати пів мільйона людей,

– озвучив Пендзин.

Про ймовірний візит делегації зі США: дивіться відео

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу зазначив, що на думку російського диктатора, цей крок може суттєво змінити ситуацію на фронті та стати основою для здобуття Росією перемоги у війні над Україною. Пендзин вважає, що поки очільник Кремля не спробує це зробити й не переконається, що його сподівання марні в умовах сучасної війни, говорити про серйозний переговорний процес нині немає сенсу.

Тому що у свідомості цієї хворої людини лишається абсолютна впевненість, що тим "гарматним м'ясом" він може закидати Україну. Формально росіяни демонструють готовність до перемовин, але на умови, які вони озвучують, Україна не піде. Зараз це танці з бубном. Я впевнений попри скепсис багатьох експертів, все-таки Путін спробує оголосити мобілізацію,

– наголосив Пендзин.

Він прогнозує, що зима і весна 2027 року виявляться для України надзвичайно важкими. За його переконанням, російська навала намагатиметься прорвати українську оборону. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу зауважив на тому, що апетити Путіна лише зростають. Тепер він хоче не лише захопити повністю українські області, які раніше вніс до російської конституції, а й прокласти сухопутний коридор до Молдови, відрізати Україну від Чорного моря.

З огляду на хворобливі ідеї Путіна, підготовку до мобілізації в Росії, Пендзин впевнений, що позитивних наслідків в межах переговорного треку від ймовірного приїзду в Україну Кушнера і Віткоффа очікувати сьогодні на варто. Ключова причина цього – відсутність зараз в російського диктатора вести переговори.