В своей статье он обратил внимание на ключевое заседание, которое состоится уже в эту среду, 13 августа. По словам эксперта, во время мероприятия компания "ТС Трейд Украина" попытается обязать Госпогранслужбу принять баллистические очки сомнительного качества, информирует 24 Канал.

Заметьте Из "черного списка" – в топ-поставщики: компания с некачественными консервами снова кормит ВСУ

Детали заявления

По словам Кушнирука, особой остроты этой ситуации придает недавний позорный прецедент, созданный по делу ООО "Альфа Секьюрити". Эта компания полностью сорвала сроки поставки 96,5 тысяч утепленных курток для Минобороны по договору от 2024 года. Несмотря на это, она получила значительную предоплату в размере 67,53 миллиона гривен.

Впоследствии Государственный оператор тыла (ДОТ) отказался принимать эту продукцию из-за ее несоответствия стандартам качества. Однако поставщик подал в суд. В материале говорится, что 14 июля 2025 года судья Хозяйственного суда Киева Антон Пукас принял решение, которым фактически заставил Министерство обороны принять некачественный товар.

Этот прецедент разрушает систему контроля качества, создает юридическую лазейку для других нечестных поставщиков и ставит под прямую угрозу жизни военных. Именно поэтому огласка дела, что будет слушаться в среду (13 августа – 24 Канал), является критически важным,

– заключает Кушнирук.

Украинцам напоминают, что проблема судебных разбирательств с поставщиками оборонной продукции была актуальной и раньше. Еще в мае 2025 года Кушнирук и другие эксперты обращали внимание на практику, когда компании, провалившие контракты, подавали встречные иски против государства. Тогда, кроме дела "Альфа Секьюрити", которое еще находилось на рассмотрении, упоминалась и "ТС Трейд Украина". Сообщалось, что эта компания уже проиграла суд первой инстанции по контракту с пограничниками. Эксперты оборонного сектора называли эту тенденцию "юридическим шантажом", который создает риски для своевременного обеспечения армии в условиях войны.