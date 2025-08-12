У своїй статті він звернув увагу на ключове засідання, що відбудеться вже цієї середи, 13 серпня. За словами експерта, під час заходу компанія "ТС Трейд Україна" спробує зобов'язати Держприкордонслужбу прийняти балістичні окуляри сумнівної якості, інформує 24 Канал.

Деталі заяви

За словами Кушнірука, особливої гостроти цій ситуації надає нещодавній ганебний прецедент, створений у справі ТОВ "Альфа Сек'юріті". Ця компанія повністю зірвала терміни поставки 96,5 тисяч утеплених курток для Міноборони за договором від 2024 року. Попри це, вона отримала значну передоплату в розмірі 67,53 мільйона гривень.

Згодом Державний оператор тилу (ДОТ) відмовився приймати цю продукцію через її невідповідність стандартам якості. Однак постачальник подав до суду. У матеріалі мовиться, що 14 липня 2025 року суддя Господарського суду Києва Антон Пукас ухвалив рішення, яким фактично змусив Міністерство оборони прийняти неякісний товар.

Цей прецедент руйнує систему контролю якості, створює юридичну лазівку для інших нечесних постачальників та ставить під пряму загрозу життя військових. Саме тому розголос справи, що слухатиметься у середу (13 серпня – 24 Канал), є критично важливим,

– підсумовує Кушнірук.

Українцям нагадують, що проблема судових розглядів з постачальниками оборонної продукції була актуальною й раніше. Ще у травні 2025 року Кушнірук та інші експерти звертали увагу на практику, коли компанії, що провалили контракти, подавали зустрічні позови проти держави. Тоді, окрім справи "Альфа Сек'юріті", яка ще перебувала на розгляді, згадувалася й "ТС Трейд Україна". Повідомлялося, що ця компанія вже програла суд першої інстанції за контрактом з прикордонниками. Експерти оборонного сектору називали цю тенденцію "юридичним шантажем", що створює ризики для своєчасного забезпечення армії в умовах війни.