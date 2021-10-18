В Кувейте произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе: есть пострадавшие

На нефтеперерабатывающем заводе Мина Аль-Ахмади в Кувейте вспыхнул пожар. Загорелся один из блоков предприятия в порту Аль-Ахмади. Уже известно о нескольких пострадавших.

Пожар возник на установке по удалению серы из нефти. Об этом сообщили в Национальной нефтяной компании страны.

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Возгорание не повлияло на экспорт, местные маркетинговые операции и поставки электроэнергии и воды.

Что известно о пострадавших

Ряд людей получили незначительные травмы. Кроме того, некоторые люди надышались парами. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, однако некоторых забрали в больницу.

Компания также сообщила, что пожар на блоке уже потушен.

Пожар на месторождении нефти в Кувейте

В Кувейте 10 мая пожар возник на одном из крупнейших нефтяных месторождений в мире Greater Burgan. В результате инцидента пострадали двое работников. Их с ожогами тогда привезли в медицинское учреждение. Правда, их жизни ничего не угрожало.

Администрация Greater Burgan расследовала инцидент.