Причина пожара

Огонь вспыхнул из-за перегретого кокса на конвейерной ленте. Он задел 350 квадратных метров.

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К счастью, жертв и пострадавших нет.



Пожар на коксохимическом заводе в Авдеевке / Фото ГСЧС

К ликвидации пожара привлекли 48 человек и 12 единиц техники.

Важно! В начале октября российские наемники били из минометов по жилым районам Авдеевки. К счастью, гражданские не пострадали. Однако такие действия – большая угроза их жизни и здоровью.

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