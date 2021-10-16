Причина пожара
Огонь вспыхнул из-за перегретого кокса на конвейерной ленте. Он задел 350 квадратных метров.
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К счастью, жертв и пострадавших нет.
Пожар на коксохимическом заводе в Авдеевке / Фото ГСЧС
К ликвидации пожара привлекли 48 человек и 12 единиц техники.
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