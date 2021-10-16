Причина пожежі

Вогонь спалахнув через перегріття коксу на конвеєрній стрічці. Він зачепив 350 квадратних метрів.

До теми У Грузії двоє в'язнів загинули під час пожежі в тюрмі, сусідній з в'язницею Саакашвілі

На щастя, жертв та постраждалих немає.

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Пожежа на коксохімічному заводі в Авдіївці / Фото ДСНС

До ліквідування пожежі залучили 48 осіб та 12 одиниць техніки.

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