Ни я, ни Андрей не догадывались, – Кузьменко о переписке Дугарь и Зеленского

Юлия Кузьменко заявила, что не знала о переписке Яны Дугарь с Владимиром Зеленским. Не догадывался об этом и Андрей Антоненко.

Момент, когда она впервые услышала о переписке Дугарь и Зеленского, Кузьменко хорошо помнит. Тогда она рисовала и смотрела пресс-конференцию президента.

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Ни я, ни Андрей об этом не знали и не догадывались. Я сразу написала пост, что не знала об этом, но каждый человек имеет право общаться с кем угодно,

– подчеркнула Кузьменко.

Она также отметила, что президент – это гарант Конституции. По словам Кузьменко, "наши права были нарушены с самого начала, Яна, как и мы, ждет справедливости".

Переписка Дугарь и Зеленского: главное

Переписку с Яной Дугарь Зеленский рассекретил во время пресс-конференции по случаю второй годовщины президентства.

Украинский лидер не раскрыл деталей. Он лишь показал сообщениями, одному из журналистов.

Зеленский признался: "не знаю, простит ли она мне, но могу вам сказать: мне не все равно".

Впоследствии Дугарь также подтвердила переписку. Она подчеркнула, что ей было важно донести свое видение и свою историю.

Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Его автомобиль взорвали в 2016 году.

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