Водили по тем улицам на цепи, – Кузьменко о следственном эксперименте по делу убийства Шеремета

Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко сейчас находится под круглосуточным домашним арестом. Она вспомнила, как зимой 2019 года проходил следственный эксперимент по этому делу.

Тогда ее ночью вывезли на те улицы, где якобы ходили убийцы журналиста. Следствие стремилось выяснить, как именно произошел взрыв в авто убитого.

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Кузьменко рассказала, что однажды адвокат ее предупредил о возможном следственном эксперименте. Он должен был пройти ночью, так как злоумышленники якобы именно в тот период суток заложили взрывчатку.

К тому же на обнародованном видео с камер наблюдения мужчина и женщина шли от машины вдвоем. А волонтер во время следственного эксперимента была сама. Кроме этого, в полиции не сравнивали рост ее и Андрея Антоненко. Она предположила, что это могло быть сделано специально.

Меня провели по тем улицам, провели на цепи. Помню, что я тогда очень замерзла и меня трясло от холода. Водили много,

– прокомментировала Кузьменко.

По ее словам, тогда она увидела, что никогда не ходила по тем улицам. Разве что могла проезжать на такси.

Впоследствии в материалах дела было указано, что эксперимент не удался из-за мороза. Затем результаты были признаны недостоверными.

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