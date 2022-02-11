Трубицина отправили под стражу с возможностью залога в 2,5 миллиона
11 февраля 2022 , 11:14Читати новину українською
Источник:ВАКС
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения депутату Киевсовета от "Слуги народа" Владиславу Трубицину. Судьи назначили ему содержание под стражей с возможностью залога
Размер залога для Трубицына составляет около 2,5 миллиона гривен. Депутат заключили под стражу в зале суда.
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