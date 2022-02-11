Розмір застави для Трубіцина становить майже 2,5 мільйона гривень. Депутат взяли під варту в залі суду.

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У разі внесення застави на Трубіцина покладаються такі обов'язки:

не залишати населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива, прокурора, суду;

повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місяця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Ухвала суду буде чинною до 8 квітня 2022 року включно.

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