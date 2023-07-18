Эксдиректору Russia Today, призвавшему убивать украинских детей, объявили новое подозрение

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему директору российской пропагандистской государственной телекомпании Russia Today. Антон Кузнецов-Красовский призвал убивать украинских детей.

Это заявление пропагандист сделал в одном из своих эфиров. В Украине Кузнецов-Красовский уже приговорен к 5 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

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Что говорят в СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала, что пропагандист в одном из недавних эфиров своей авторской программы публично призвал топить и сжигать украинских детей.

Этот сюжет Антона Кузнецова-Красовского вышел в телевыпусках Russia Today и на каналах российского пропагандиста на ютубе и в телеграмме. Там на гражданина страны-оккупанта подписано несколько сот тысяч пользователей.

На основании этих фактов следователи Службы безопасности сообщили Кузнецову-Красовскому о новом подозрении за публичные призывы к геноциду (деяние умышленно совершенное с целью полного или частичного уничтожения национальной и этнической группы путем лишения жизни членов такой группы),

– заявили в СБУ.

Если его вину по этой статье докажут, то Кузнецову-Красовскому грозит арест до 6 месяцев или лишение свободы до 5 лет.

Служба безопасности Украины сообщила, что российский пропагандист скрывается от правосудия за границей, поэтому продолжаются комплексные меры, чтобы привлечь его к ответственности.

В феврале Кузнецова-Красовского уже осудили

Служба безопасности Украины еще в августе 2022 года завершила досудебное расследование в отношении российского пропагандиста Антона Кузнецова-Красовского.

Дело касалось того, что он публично призвал к геноциду украинцев. Он также:

говорил о ликвидации независимости Украины и свержении ее конституционного строя;

негативно высказывался об украинцах, как нации и существовании Украины как самостоятельного и суверенного государства.

В феврале 2023 года Антон Кузнецов-Красовский получил 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Его признали виновным в:

действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;

публичных призывах к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов.

Кстати, Кузнецов-Красовский в 2017 году возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак, баллотировавшейся в президенты России, и выступал против аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Однако пропагандист отметился скандалами: призвал топить и сжигать украинских детей, угрожал сжечь Конституцию Украины на Крещатике, потому что там прописаны членство в ЕС и НАТО, радовался обстрелам россиянами нашего государства в октябре 2022 года.