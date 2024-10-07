В Одессе квадроберы напали на пожилую женщину и покусали ее собаку, – СМИ

В сети распространяют информацию о неприятном инциденте в Одессе, виновниками которого, предварительно, стали квадроберы – представители субкультуры, которая сейчас набирает популярность в основном среди детей и подростков.

Так, в соцсетях появилось видео с рассказом местной жительницы, которая якобы стала свидетелем нападения подростков на женщину с собакой. Впрочем, заметим, что никаких кадров с доказательствами, подтверждающих факт нападения, пока обнародовано не было.

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В сети сообщили, что в Одессе квадроберы напали на женщину

Как рассказала местная жительница, она стала свидетелем нападения подростков, которые увлекаются "необычной" субкультурой, на женщину с собакой. По ее словам, квадроберы якобы подбежали к женщине и начали кусать ее домашнего любимца до крови.

Два квадробера, ну такие, немаленькие, 12 – 14 лет, в капюшонах, с ушами, маски, хвосты. Они напали на бабушку старенькую, которая выгуливала собачку, маленькая собачка лысая такая. Они напали на эту бабушку, начали лаять, за ноги хватать. Потом собака стала лаять на них, они напали на эту собаку,

– рассказала она.

Кроме того, на инцидент, как говорит женщина, отреагировал один из рядовых мужчин. Он якобы пытался защитить собаку, бросая в квадроберов пустые бутылки.

"Эта собака скулила, бабка плачет, я ей дала полотенце, она закутала собаку и пошла в ветеринарку или домой, я не знаю. В общем, пообщались с бездомным, он возмущался", – добавила местная жительница.

В то же время источники OBOZ.UA в полиции сообщили, что никто с заявлением по этому поводу не обращался. Однако правоохранители во время мониторинга соцсетей нашли видео с инцидентом. Сейчас идет проверка по обнародованной информации.