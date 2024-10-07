Так, у соцмережах з'явилося відео з розповіддю місцевої мешканки, яка нібито стала свідком нападу підлітків на жінку із собакою. Втім, зауважимо, що жодних кадрів із доказами, які підтверджують факт нападу, поки оприлюднено не було.

Дивіться також "Мяв-мяв, я – котик": хто такі квадробери та як реагувати на "дивні" тренди дітей і підлітків

У мережі повідомили, що в Одесі квадробери напали на жінку

Як розповіла місцева мешканка, вона стала свідком нападу підлітків, які захоплюються "незвичною" субкультурою, на жінку із собакою. За її словами, квадробери нібито підбігли до жінки та почали кусати її домашнього улюбленця до крові.

Два квадробери, ну такі, немаленькі, 12 – 14 років, у капюшонах, з вухами, маски, хвости. Вони напали на бабусю стареньку, яка вигулювала собачку, маленька собачка лиса така. Вони напали на цю бабусю, почали гавкати, за ноги хапати. Потім собака стала гавкати на них, вони напали на цього собаку,

– розповіла вона.

Крім того, на інцидент, як каже жінка, відреагував один із пересічних чоловіків. Він буцімто намагався захистити собаку, кидаючи у тік квадроберів порожні пляшки.

"Цей собака скиглив, бабка плаче, я їй дала рушник, вона закутала собаку і пішла у ветеринарку чи додому, я не знаю. Загалом, поспілкувалися з безхатьком, він обурювався", – додала місцева мешканка.

Водночас джерела OBOZ.UA у поліції повідомили, що ніхто із заявою з цього приводу не звертався. Однак правоохоронці під час моніторингу соцмереж знайшли відео з інцидентом. Наразі триває перевірка щодо оприлюдненої інформації.