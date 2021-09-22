"Квартал 95", "Сваты " и" Слуга народа": чем занимался друг Зеленского, авто которого обстреляли
Источник:24 канал
Сергей Шефир – сценарист, продюсер и один из соучредителей "Студии Квартал -95". В мае 2019 года назначен первым помощником президента Владимира Зеленского. На посту, по словам самого Шефира, отвечает за организацию ежедневной работы главы государства.
22 сентября на чиновника было совершено покушение – машину Сергея Шефира обстреляли вблизи Киева. Кто же такой Сергей Шефир и что о нем известно – читайте далее.
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Кто такой Сергей Шефир
Сергей Нахманович Шефир родился 25 мая 1964 года в Кривом Роге. Его отец Нахман был известен в научных кругах как изобретатель и рационализатор. Также у Сергея есть старший брат – Борис Шефир, с которым он и начал свой творческий путь и пошел играть в КВН.У Сергея есть жена Лариса и сын Никита Шефир. Сын окончил факультет международного бизнеса в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Сейчас работает помощником народного депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя.
Никита Шефир / Фото из инстаграма Никиты Шефира
КВН
В 1987 году Сергей Шефир окончил Криворожский горнорудный институт по специальности "Подземная механика". Но писать для команд КВН и выступать с ними оказалось более заманчивой идеей. Поэтому Шефир был не только участником КВН, но и автором текстов для известных команд Высшей лиги начала 2000-х годов. Писал вместе с братом Борисом Шефиром для команд КВН: "Минск", "Махачкалинские бродяги", "Запорожье – Кривой Рог – Транзит" (Чемпион СНГ), "95-й квартал", "Сборная XX века", "Сборная XXI века".Интересно, что уже осенью 1995 года братья уже были успешными авторами и организовали в Кривом Роге фестиваль КВН. Именно они пригласили Владимира Зеленского в команду "Запорожье – Кривой Рог – Транзит". С тех пор и началась дружба Сергей Шефира и действующего президента. Вместе перебрались в Москву, где жили и работали в одной квартире и выводили свою команду КВН к победе в высшей лиге.
В 2003 году лидеры команды "95 квартал" – братья Шефир и Владимир Зеленский решили создать собственную медиакомпанию. Так появилась "Студия Квартал-95". После чего они вернулись в Киев и начали развивать свое развлекательное шоу.
Уже через два года – в 2005 на экраны вышло юмористическое шоу "Вечерний квартал", соавтором которого был Сергей Шефир.
Братья Шефиры и Владимир Зеленский / Фото svat
Кино
После успеха развлекательного шоу Шефир взялся и за кино. Именно благодаря ему появились известные сериалы "Сваты" и "Слуга народа". Впервые имя Сергея Шефира появилось в титрах телекомедии "Профессор в законе", для которой он написал сценарий.В 2011 году братья Шефиры выступили авторами сценария римейка классики кино под названием "Служебный роман. Наше время", затем вышла череда лент, таких как "Ржевский против Наполеона", "8 первых свиданий" и две части "Любовь в большом городе".
Постер сериала "Слуга народа" / скриншот youtube
Фильмография Сергея Шефира:
Сценарист:
- 2005 – "Кушать подано!"
- 2006 – "Профессор в законе"
- 2010 – "Новогодние сваты"
- 2011 – "Легенда. Людмила Гурченко"
Продюсер:
- 2008 – "Сваты"
- 2009 – "Чудо"
- 2009 – "Сваты 2"
- 2009 – "Сваты 3"
- 2009 – "Как казаки..."
- 2010 – "Сваты 4"
- 2010 – "Новогодние сваты"
- 2011 – "Сваты 5"
- 2011 – "Я буду рядом"
- 2011 – "Папаши"
- 2011 – "Девичья охота"
- 2012 – "8 первых свиданий"
- 2012 – "Ржевский против Наполеона"
- 2012 – "Мамочки"
- 2013 – "Любовь в большом городе"
- 2013 – "Сваты 6 за кадром"
- 2013 – "Сваты 6"
- 2015 – "Слуга народа"
- 2018 – "Слуга народа 2"
Сергей Шефир на съемках фильма "Я, ты, он, она" / Фото kvartal95
Бизнес
Сергей Шефир основал не только "Студию Квартал – 95". В списке его активов есть "Фиш Хаус" – рыбный ресторан в Киеве.
Также он учредитель следующих юридических лиц:
- "Квартал-Концерт" – театральная и концертная деятельность;
- "Гауди студио" – производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ;
- "Анимационная студия 95" – производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ;
- "Квартал ТВ" – деятельность в сфере телевизионного вещания.
- "Продюсерский центр "Лига смеха" – театральная и концертная деятельность.
- "Инвест Анима" – тиражирование звуко-, видеозаписей и программного обеспечения;
- "Молодежный центр "Лига смеха" – деятельность других общественных организаций.
Политическая карьера
В политике имя Сергея Шефира впервые прозвучало в 2019 году. Его называли главным конкурентом Андрея Богдана на должность главы Администрации Президента. Но 21 мая 2019 года Сергей Шефир был назначен первым помощником президента Владимира Зеленского.
Дмитрий Разумков и Андрей Богдан, Сергей Шефир и Владимир Зеленский / Фото Getty images
В мою компетенцию входят задачи, которые передо мной ставит президент. Одно из направлений моей работы – изучить ситуацию, понять проблему, если она есть, проанализировать разные точки зрения, экспертные оценки и предложить возможные решения,
– рассказывал Шефир о своих обязанностях в интервью изданию НВ.
Он также добавлял, кроме основной работы, его задача состоит в том, чтобы Владимир Зеленский в политике оставался человеком. По мнению Сергея Шефира, "корона" у Зеленского уже и так никогда не вырастет, потому что он был достаточно популярным человеком и до президентства.