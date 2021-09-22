"Квартал 95", "Сваты " и" Слуга народа": чем занимался друг Зеленского, авто которого обстреляли

Сергей Шефир – сценарист, продюсер и один из соучредителей "Студии Квартал -95". В мае 2019 года назначен первым помощником президента Владимира Зеленского. На посту, по словам самого Шефира, отвечает за организацию ежедневной работы главы государства.

22 сентября на чиновника было совершено покушение – машину Сергея Шефира обстреляли вблизи Киева. Кто же такой Сергей Шефир и что о нем известно – читайте далее.

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Кто такой Сергей Шефир

Сергей Нахманович Шефир родился 25 мая 1964 года в Кривом Роге. Его отец Нахман был известен в научных кругах как изобретатель и рационализатор. Также у Сергея есть старший брат – Борис Шефир, с которым он и начал свой творческий путь и пошел играть в КВН.

У Сергея есть жена Лариса и сын Никита Шефир. Сын окончил факультет международного бизнеса в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Сейчас работает помощником народного депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя.



Никита Шефир / Фото из инстаграма Никиты Шефира

КВН

В 1987 году Сергей Шефир окончил Криворожский горнорудный институт по специальности "Подземная механика". Но писать для команд КВН и выступать с ними оказалось более заманчивой идеей. Поэтому Шефир был не только участником КВН, но и автором текстов для известных команд Высшей лиги начала 2000-х годов. Писал вместе с братом Борисом Шефиром для команд КВН: "Минск", "Махачкалинские бродяги", "Запорожье – Кривой Рог – Транзит" (Чемпион СНГ), "95-й квартал", "Сборная XX века", "Сборная XXI века".

Интересно, что ужеи организовали в Кривом Роге фестиваль КВН. Именно они пригласили Владимира Зеленского в команду "Запорожье – Кривой Рог – Транзит". С тех пор и началась дружба Сергей Шефира и действующего президента. Вместе перебрались в Москву, где жили и работали в одной квартире и выводили свою команду КВН к победе в высшей лиге.

В 2003 году лидеры команды "95 квартал" – братья Шефир и Владимир Зеленский решили создать собственную медиакомпанию. Так появилась "Студия Квартал-95". После чего они вернулись в Киев и начали развивать свое развлекательное шоу.

Уже через два года – в 2005 на экраны вышло юмористическое шоу "Вечерний квартал", соавтором которого был Сергей Шефир.



Братья Шефиры и Владимир Зеленский / Фото svat

Кино

После успеха развлекательного шоу Шефир взялся и за кино. Именно благодаря ему появились известные сериалы "Сваты" и "Слуга народа". Впервые имя Сергея Шефира появилось в титрах телекомедии "Профессор в законе", для которой он написал сценарий.

В 2011 году братья Шефиры выступили авторами сценария римейка классики кино под названием "Служебный роман. Наше время", затем вышла череда лент, таких как "Ржевский против Наполеона", "8 первых свиданий" и две части "Любовь в большом городе".



Постер сериала "Слуга народа" / скриншот youtube

Фильмография Сергея Шефира:

Сценарист:

2005 – "Кушать подано!"

2006 – "Профессор в законе"

2010 – "Новогодние сваты"

2011 – "Легенда. Людмила Гурченко"

Продюсер:

2008 – "Сваты"

2009 – "Чудо"

2009 – "Сваты 2"

2009 – "Сваты 3"

2009 – "Как казаки..."

2010 – "Сваты 4"

2010 – "Новогодние сваты"

2011 – "Сваты 5"

2011 – "Я буду рядом"

2011 – "Папаши"

2011 – "Девичья охота"

2012 – "8 первых свиданий"

2012 – "Ржевский против Наполеона"

2012 – "Мамочки"

2013 – "Любовь в большом городе"

2013 – "Сваты 6 за кадром"

2013 – "Сваты 6"

2015 – "Слуга народа"

2018 – "Слуга народа 2"

Сергей Шефир на съемках фильма "Я, ты, он, она" / Фото kvartal95

Бизнес

Сергей Шефир основал не только "Студию Квартал – 95". В списке его активов есть "Фиш Хаус" – рыбный ресторан в Киеве.

Также он учредитель следующих юридических лиц:

"Квартал-Концерт" – театральная и концертная деятельность;

"Гауди студио" – производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ;

"Анимационная студия 95" – производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ;

"Квартал ТВ" – деятельность в сфере телевизионного вещания.

"Продюсерский центр "Лига смеха" – театральная и концертная деятельность.

"Инвест Анима" – тиражирование звуко-, видеозаписей и программного обеспечения;

"Молодежный центр "Лига смеха" – деятельность других общественных организаций.

Политическая карьера

В политике имя Сергея Шефира впервые прозвучало в 2019 году. Его называли главным конкурентом Андрея Богдана на должность главы Администрации Президента. Но 21 мая 2019 года Сергей Шефир был назначен первым помощником президента Владимира Зеленского.



Дмитрий Разумков и Андрей Богдан, Сергей Шефир и Владимир Зеленский / Фото Getty images

В мою компетенцию входят задачи, которые передо мной ставит президент. Одно из направлений моей работы – изучить ситуацию, понять проблему, если она есть, проанализировать разные точки зрения, экспертные оценки и предложить возможные решения,

– рассказывал Шефир о своих обязанностях в интервью изданию НВ.

Он также добавлял, кроме основной работы, его задача состоит в том, чтобы Владимир Зеленский в политике оставался человеком. По мнению Сергея Шефира, "корона" у Зеленского уже и так никогда не вырастет, потому что он был достаточно популярным человеком и до президентства.