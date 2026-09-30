Об этом пишут "Схемы".

Где жила семья Галущенко в Швейцарии?

Квартира расположена в старинном доме на набережной Гюстав-Адор в Женеве. Здание стоит на левом берегу Женевского озера, недалеко от парка Ла Гранж, в одном из самых дорогих районов города.

Сам дом был построен в начале прошлого века и внесен в список архитектурного наследия Женевы. По данным местного реестра недвижимости, владельцами дома являются Жорж и Пьер Носали.

Семья Галущенко жила в роскошной квартире в Женеве / Фото из открытых источников

В 2025 году в этой квартире площадью 220 квадратных метров проживали дети Галущенко вместе с его бывшей женой Ольгой Богдановой. Стоимость аренды составляла более 85 тысяч швейцарских франков – это около 4,5 миллиона гривен в год.

В то же время сам Галущенко во время проверки НАЗК заявил, что не знал об этой аренде. По его словам, он узнал о якобы нахождении квартиры в пользовании детей только в 2026 году из материалов уголовного производства.

Журналисты "Схем" обнаружили дополнительные свидетельства того, что семья могла пользоваться жильем в этом районе Женевы еще до 2025 года. В частности, Ольга Богданова оставляла отзывы на Google Maps о заведениях неподалеку от набережной Гюстав-Адор. Среди них – магазин оптики, массажный и пирсинг-салон. Отзывы датированы 2023 и 2024 годами.

Отзывы Богдановой / "Схемы"

Также журналисты обратили внимание на фотографии Богдановой с детьми у Женевского озера. В то же время в декларациях Галущенко за соответствующие периоды информации об этом жилье не было.

Если ориентироваться на стоимость аренды за 2025 год, то за проживание семьи в этой квартире с 2023 по 2026 год могло быть уплачено до 20 миллионов гривен.

Примерно в 2,5 километра от дома, где проживала семья, расположено архитектурное бюро Богдановой. В феврале 2023 года она зарегистрировала в Женеве компанию B.A.G. Sarl (Bogdanova Architectural Group). Среди направлений ее деятельности – архитектура, дизайн интерьеров, торговля мебелью и предметами искусства, организация мероприятий и консалтинг.

Некоторые менеджеры, которых Богданова привлекала к управлению бизнесом, были связаны со структурами, специализирующимися на управлении частным капиталом, трастами и компаниями. Журналисты пытались получить комментарии от Богдановой и адвокатов Галущенко, однако ответов на запросы не получили.

Ранее НАПК завершило полную проверку декларации Галущенко за период с 1 января по 19 ноября 2025 года. Агентство выявило признаки недостоверных сведений на общую сумму более 55,5 миллиона гривен.

Среди прочего речь шла о недвижимости, доходах детей в виде оплаты их обучения в Швейцарии, процентах и средствах на банковских счетах. По результатам проверки НАЗК сообщило о начале досудебного расследования НАБУ по статье о декларировании недостоверной информации.

Герман Галущенко также является фигурантом дела "Мидас" и отрицает свою причастность к преступной деятельности.