Про це пишуть "Схеми".

Де жила родина Галущенка у Швейцарії?

Квартира розташована у старовинному будинку на набережній Гюстав-Адор у Женеві. Будівля стоїть на лівому березі Женевського озера, неподалік парку Ла Гранж, в одному з найдорожчих районів міста.

Сам будинок звели на початку минулого століття, він внесений до переліку архітектурної спадщини Женеви. За даними місцевого реєстру нерухомості, будинком володіють Жорж і П'єр Носалі.

Родина Галущенка жила у розкішній квартирі в Женеві / Фото з відкритих джерел

У 2025 році у цій квартирі площею 220 квадратних метрів проживали діти Галущенка разом із його колишньою дружиною Ольгою Богдановою. Вартість оренди становила понад 85 тисяч швейцарських франків – це близько 4,5 мільйона гривень за рік.

Водночас сам Галущенко під час перевірки НАЗК заявив, що не знав про цю оренду. За його словами, він дізнався про нібито перебування квартири у користуванні дітей лише у 2026 році з матеріалів кримінального провадження.

Журналісти "Схем" знайшли додаткові свідчення того, що родина могла користуватися житлом у цьому районі Женеви ще до 2025 року. Зокрема, Ольга Богданова залишала відгуки на Google Maps про заклади неподалік набережної Гюстав-Адор. Серед них – магазин оптики, масажний та пірсинг-салон. Відгуки датовані 2023 і 2024 роками.

Відгуки Богданової / "Схеми"

Також журналісти звернули увагу на фотографії Богданової з дітьми біля Женевського озера. Водночас у деклараціях Галущенка за відповідні періоди інформації про це житло не було.

Якщо орієнтуватися на вартість оренди за 2025 рік, то за проживання родини у цій квартирі з 2023 по 2026 рік могло бути сплачено до 20 мільйонів гривень.

Приблизно за 2,5 кілометра від будинку, де мешкала родина, розташоване архітектурне бюро Богданової. У лютому 2023 року вона зареєструвала у Женеві компанію B.A.G. Sarl (Bogdanova Architectural Group). Серед напрямів її діяльності – архітектура, дизайн інтер'єрів, торгівля меблями та предметами мистецтва, організація заходів і консалтинг.

Деякі менеджери, яких Богданова залучала до управління бізнесом, були пов'язані зі структурами, що спеціалізуються на управлінні приватним капіталом, трастами та компаніями. Журналісти намагалися отримати коментарі від Богданової та адвокатів Галущенка, однак відповіді на запити не отримали.

Раніше НАЗК завершило повну перевірку декларації Галущенка за період з 1 січня до 19 листопада 2025 року. Агентство встановило ознаки недостовірних відомостей на загальну суму понад 55,5 мільйона гривень.

Серед іншого йшлося про нерухомість, доходи дітей у вигляді оплати їхнього навчання у Швейцарії, відсотки та кошти на банківських рахунках. За результатами перевірки НАЗК повідомило про початок досудового розслідування НАБУ за статтею про декларування недостовірної інформації.

Герман Галущенко також є фігурантом справи "Мідас" та заперечує свою причетність до злочинної діяльності.