Несмотря на быстрое опровержение со стороны экспертов по противодействию дезинформации, происхождение кампании долгое время оставалось неизвестным. Расследователи "Схем" подробно проанализировали документы, полученные журналистами Delfi Estonia, и вывели организаторов на чистую воду.

Смотрите также Мошенники из Украины массово обманули граждан ЕС: раскрыты схемы на 100 тысяч евро

Кто стоит за фейком о "квартире Зеленского в Дубае"?

Полученные документы свидетельствуют, что к выдумкам об элитной недвижимости президента Украины в ОАЭ, вероятно, причастно российское "Агентство социального проектирования" (также известное как "Агентство социального дизайна", АСД).

Именно эта организация координировала информационные операции против Владимира Зеленского и привлекала инфлюенсеров к распространению фейка. Утечка данных также показывает значительный масштаб деятельности структуры в Европе, несмотря на санкции США, ЕС и Великобритании. Среди ее активностей упоминаются:

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

акты вандализма в Германии и Франции;

вмешательство в избирательные процессы в Армении;

продвижение пророссийских нарративов через западных блогеров.

Ранее журналисты "Схем" уже связывали эту структуру с российским политтехнологом Ильей Гамбашидзе, который, по данным расследований, работает в интересах Администрации президента страны-агрессора и занимается созданием и распространением информационных операций против Украины.

Кураторами деятельности АСД в Кремле называют Сергея Кириенко и Софию Захарову. Новая утечка базируется на данных из корпоративного сервиса коммуникации, которым пользуются как сотрудники российской администрации, так и работники самого агентства.

Он содержит десятки внутренних файлов, в частности переписки и отчеты о реализованных и запланированных информационных кампаниях. Одна из операций, получившая название "Медиакейс. Бурдж-Халифа", была направлена на дискредитацию украинского президента. Согласно документам, ее создали в начале июня 2025 года, вскоре после запуска кампании в сети.

В рамках этой операции распространялось поддельное видео, якобы от имени телеканала Al Arabiya, в котором утверждалось, что Зеленский приобрел роскошные апартаменты в дубайском небоскребе Burj Khalifa для своей матери за 3,2 миллиона долларов.

В отчетах также отмечалось, что информацию подхватили десятки внешних аккаунтов и блогеров с большой аудиторией, что обеспечило миллионные охваты. Часть из них распространила ролик еще до появления официальных опровержений.

Среди тех, кто распространял видео, упоминается британский политик и предприниматель Джим Фергюсон, связанный с политическими движениями правого направления в Великобритании.

Кроме уже реализованных операций, в утечке также описываются будущие планы АСД по информационным кампаниям, которые внутри структуры называют "когнитивными ударами". Их цель – влияние на общественное мнение в западных странах через скрытые информационные механизмы.

Одним из запланированных направлений было создание сети якобы независимых аналитических центров в разных странах, в частности в Израиле и государствах Европы, которые имели бы вид авторитетных исследовательских платформ, но фактически продвигали бы нужные нарративы. Также рассматривалась идея создания "баз знаний" для аудитории в Германии и Армении, которые постепенно формировали бы выгодную для России информационную интерпретацию событий.

Кстати, свое влияние россияне распространяют и через "культурные центры" по всему миру. Так, журналисты 24 Канала собрали доказательства связей работников "Русских домов" с российскими спецслужбами. В материале говорится об их кадровом составе, особенности работы за рубежом, а также отдельные скандальные случаи, в частности в ЦАР и Мали.