Попри швидке спростування з боку експертів із протидії дезінформації, походження кампанії тривалий час залишалося невідомим. Розслідувачі "Схем" детально проаналізували документи, отримані журналістами Delfi Estonia, й вивели організаторів на чисту воду.

Хто стоїть за фейком про "квартиру Зеленського в Дубаї"?

Отримані документи свідчать, що до вигадок про елітну нерухомість президента України в ОАЕ, імовірно, причетна російська "Агенція соціального проєктування" (також відома як "Агенція соціального дизайну", АСД).

Саме ця організація координувала інформаційні операції проти Володимира Зеленського та залучала інфлюенсерів до поширення фейку. Витік даних також показує значний масштаб діяльності структури в Європі, попри санкції США, ЄС і Великої Британії. Серед її активностей згадуються:

акти вандалізму в Німеччині та Франції;

втручання у виборчі процеси у Вірменії;

просування проросійських наративів через західних блогерів.

Раніше журналісти "Схем" уже пов'язували цю структуру з російським політтехнологом Іллею Гамбашидзе, який, за даними розслідувань, працює в інтересах Адміністрації президента країни-агресорки та займається створенням та розповсюдженням інформаційних операцій проти України.

Кураторами діяльності АСД у Кремлі називають Сергія Кірієнка та Софію Захарову. Новий витік базується на даних із корпоративного сервісу комунікації, яким користуються як співробітники російської адміністрації, так і працівники самої агенції.

Він містить десятки внутрішніх файлів, зокрема листування та звіти про реалізовані й заплановані інформаційні кампанії. Одна з операцій, що отримала назву "Медіакейс. Бурдж-Халіфа", була спрямована на дискредитацію українського президента. Згідно з документами, її створили на початку червня 2025 року, невдовзі після запуску кампанії в мережі.

У межах цієї операції поширювалося підроблене відео, нібито від імені телеканалу Al Arabiya, у якому стверджувалося, що Зеленський придбав розкішні апартаменти в дубайському хмарочосі Burj Khalifa для своєї матері за 3,2 мільйона доларів.

У звітах також зазначалося, що інформацію підхопили десятки зовнішніх акаунтів та блогерів із великою аудиторією, що забезпечило мільйонні охоплення. Частина з них поширила ролик ще до появи офіційних спростувань.

Серед тих, хто розповсюджував відео, згадується британський політик і підприємець Джим Фергюсон, пов'язаний із політичними рухами правого спрямування у Великій Британії.

Крім уже реалізованих операцій, у витоку також описуються майбутні плани АСД щодо інформаційних кампаній, які всередині структури називають "когнітивними ударами". Їхня мета – вплив на громадську думку в західних країнах через приховані інформаційні механізми.

Одним із запланованих напрямів було створення мережі нібито незалежних аналітичних центрів у різних країнах, зокрема в Ізраїлі та державах Європи, які мали б вигляд авторитетних дослідницьких платформ, але фактично просували б потрібні наративи. Також розглядалася ідея створення "баз знань" для аудиторії в Німеччині та Вірменії, які поступово формували б вигідну для Росії інформаційну інтерпретацію подій.

