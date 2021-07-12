В киевской многоэтажке произошел пожар: во время зарядки загорелся электросамокат – видео

Крайне популярное транспортное средство загорелось в квартире на улице Героев Сталинграда в Киеве. Инцидент произошел, когда владелец электросамоката заряжал прибор.

Спасатели узнали о пожаре в новостройке Оболонского района в 9:44 12 июля. Когда они прибыли на место происшествия, пламя уже перекинулось на второй электросамокат и коридор жилья.

Смотрите также Сгорели 3 экскаватора: в Киеве на предприятии произошел масштабный пожар

Владельцы же дома быстро поняли, что потушить пожар самостоятельно им не удастся.

Мужчину госпитализировали с ожогами

Пожар произошел на 15 этаже третьего корпуса многоэтажки на улице Героев Сталинграду, 6. Владелец электросамоката поставил прибор на зарядку, после чего тот загорелся.

Муж с женой сориентировались и покинули помещение после неудачных попыток побороть огонь.

Пламя быстро перекинулось на коридор квартиры, а также на второй электросамокат.

Ликвидировали пожар спасатели только в 10:22.

Владелец жилья обратился к медикам с ожогами рук и лица. Медики решили госпитализировать его в ожоговый центр.

Причины возгорания электросамоката выясняют полицейские. Кроме самого владельца дома в результате инцидента никто не пострадал.

Смотрите видео пожара в многоэтажке Киева из-за электросамоката: