В квартире российского шпиона в Германии обнаружили шеврон "Беркута": фото

В Берлине провели обыск в квартире охранника британского посольства, которого заподозрили в шпионаже в пользу России. В его доме обнаружили большое количество российской символики и шеврон расформированного украинского "Беркута".

Кроме того, в 57-летнего британца нашли много неоднозначных книг и советские офицерские фуражки.

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Шеврон "Беркута" стоял на книжной полке

В домашней библиотеке подозреваемого в шпионаже нашли большое количество книг о военной истории России. В частности о 12-й танковой дивизии СС. Также следователи нашли шпионский роман "Качественное убийство" и самовыданную книгу теоретика заговоров Дэвида Айка "Триггер".

Полку украшала советская офицерская фуражка. Среди такой "композиции" заметили шеврон расформированного спецподразделения "Беркут".



На полке предполагаемого шпиона нашли шеврон "Беркута" / Фото Daily Mail

В квартире охранника британского посольства была большая коллекция плюшевых игрушек. Однако на них нашли советскую символику, в прямом смысле этого слова.



На плюшевых игрушках британца тоже были советские фуражки / Фото Deili Mail

Подозреваемого в шпионаже задержали

57-летнего охранника британского посольства задержали. Ему инкриминируют передачу секретных документов российским спецслужбам. Далее его судьбу будет решать следствие и суд.

Председатель внутренней разведки Германии Томас Халденванг отметил, что российский шпионаж сейчас такой же активный, как и во времена Холодной войны. Однако, по его мнению, методы Кремля стали более грубыми и жестокими.