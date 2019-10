Kyiv not Kiev: BBC будет писать название украинской столицы правильно

Именитая британская телерадиокорпорация изменяет написание украинской столицы с неправильной версии Kiev на корректную – Kyiv. Правда, некоторое время, чтобы приучить к нововведению своих читателей, в публикациях будут вспоминать и предыдущую версию транслитерации.

Правило начинает действовать с 14 октября 2019 года. Впрочем, еще несколько месяцев продлится переходный период, в течение которого в текстах журналисты могут употреблять следующую формулировку: Kyiv, formerly known as Kiev (Kyiv, ранее известный как Kiev). Об этом информирует BBC News Украина.

Из-за того, что Kyiv сейчас широко используется ведущими международными организациями и правительственными агентствами, значительной частью международной авиационной индустрии, а также англоязычными медиа, мы решили перейти на это написание названия столицы Украины,

– говорится в сообщении.

Почему важно писать Kyiv, а не Kiev?На 28 году независимости в Украине до сих пор приходится бороться за то, чтобы название ее столицы правильно транслитерировали. Ведь часто название города переводят с русского. Неправильное название столицы Kiev закрепилось в мире, как наследие Российской империи, а затем и Советского союза. Сейчас украинцы активно борются за то, чтобы нашу столицу по всему миру называли правильно – Kyiv.

Недавно в громкий скандал из-за неправильного написания названия украинской столицы угодила пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель. В своем англоязычном твиттере она написала о том, что гарант давал интервью в Киеве, использовав для этого принятое у российских пропагандистов написание Kiev вместо привычного для Украины и правильного – Kyiv.