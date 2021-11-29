В Кыргызстане прошли выборы: насчитали аж 161% голосов
Источник:телеграм-канал Readovka
В Кыргызстане 28 ноября прошли выборы в парламент. В результате Центральная избирательная комиссия насчитала аж 161% голосов.
Из-за такого результата уже 5 партий заявили о непризнании итогов выборов. В частности, "Ата Мекен", "Реформа", "Социал-демократы", "Азаттык", "Улуттар биримдиги".
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Отметим, что 161% голосов отдали за все партии, а также за отметку "против всех". Это вызвало возмущение и у действующей власти. К примеру, у заместителя главы правительства.
Результаты "поправили"
После этого данные на сайте "подправили". В ЦИК заявили, что произошел сбой. Когда же данные таки отреагировали, сразу несколько партий не прошли барьер в 5%.
Побили даже рекорд России
В России в 2011 году федеральные каналы показали промежуточные данные ЦИК во время думских выборов. Там было 146% голосов. Однако в Кыргызстане этот рекорд побили.
Что известно о выборах в Кыргызстане
- По предварительным результатам в парламент страны проходят 6 партий, среди них только одна оппозиционная.
- Лидирует проправительственная партия "Ата-Журт Кыргызстан". За ней следуют 4 лояльные действующей власти партии.
- Из оппозиции барьер преодолевает только "Бутун Кыргызстан".
- К слову, явка избирателей составила около 30%. Это стало рекордно низким показателем за всю историю выборов.
- Предыдущие выборы в парламент проходили осенью 2020 года. Однако их результаты отменили из-за массовых протестов. Они, в конце концов, привели к смене президента, а затем и конституции страны.