В Кыргызстане прошли выборы: насчитали аж 161% голосов

В Кыргызстане 28 ноября прошли выборы в парламент. В результате Центральная избирательная комиссия насчитала аж 161% голосов.

Из-за такого результата уже 5 партий заявили о непризнании итогов выборов. В частности, "Ата Мекен", "Реформа", "Социал-демократы", "Азаттык", "Улуттар биримдиги".

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Отметим, что 161% голосов отдали за все партии, а также за отметку "против всех". Это вызвало возмущение и у действующей власти. К примеру, у заместителя главы правительства.

Результаты "поправили"

После этого данные на сайте "подправили". В ЦИК заявили, что произошел сбой. Когда же данные таки отреагировали, сразу несколько партий не прошли барьер в 5%.

Побили даже рекорд России

В России в 2011 году федеральные каналы показали промежуточные данные ЦИК во время думских выборов. Там было 146% голосов. Однако в Кыргызстане этот рекорд побили.

Что известно о выборах в Кыргызстане