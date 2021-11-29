Через такий результат вже 5 партій заявили про невизнання підсумків виборів. Зокрема, "Ата Мекен", "Реформа", "Соціал-демократи", "Азаттик", "Улуттар бірімдіги".
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Зауважимо, що 161% голосів віддали за всі партії, а також за позначку "проти всіх". Це викликало обурення й у чинної влади. Наприклад, у заступника голови уряду.
Результати "поправили"
Після цього дані на сайті "підправили". У ЦВК заявили, що відбувся збій. Коли ж дані таки "відреагували, відразу кілька партій не пройшли бар'єр у 5%.
Побили навіть рекорд Росії
У Росії в 2011 році федеральні канали показали проміжні дані ЦВК під час думських виборів. Там було 146% голосів. Однак у Киргизстані цей рекорд побили.
Що відомо про вибори у Киргизстані
- За попередніми результатами, до парламенту країни проходять 6 партій, серед них лише одна опозиційна.
- Лідирує проурядова партія "Ата-Журт Киргизстан". За нею слідують 4 лояльні чинній владі партії.
- З опозиції бар'єр долає тільки "Бутун Киргизстан".
- До слова, явка виборців становила близько 30%. Це стало рекордно низьким показником за всю історію виборів.
- Попередні вибори до парламенту відбувались восени 2020 року. Однак їх результати скасували через масові протести. Вони, зрештою, призвели до зміни президента, а потім і конституції країни.