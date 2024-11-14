В Кыргызстане хотели организовать переворот накануне выборов: задержаны семь подозреваемых

В Кыргызстане власти заявили о попытке переворота накануне местных выборов. Семь человек, среди которых иностранцы и бывший заместитель генпрокурора, арестованы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. У злоумышленников изъято оружие, боеприпасы, большое количество пищи и алкоголь.

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Каким был план переворота в Кыргызстане

Министерство внутренних дел сообщило, что подозреваемые планировали использовать спортивные игры и другие соревнования в Бишкеке для провокации беспорядков.

Под видом национальных спортивных игр они намеревались призвать к насильственным действиям, намеревались выдвинуть антиконституционные призывы, и дестабилизировать ситуацию для дальнейшего силового захвата власти 17 ноября,

– рассказали в ведомстве.

Согласно предварительной информации, среди задержанных есть несколько иностранцев и бывший заместитель генпрокурора.

Кроме того, издание сообщает, что правоохранители изъяли у подозреваемых оружие и боеприпасы, а также 1 000 бутылок водки, предназначавшихся для опьянения толпы, 2 000 бутылок воды, тонну риса и лошадь, который предназначался для забоя.

Заметим, что 17 ноября в Кыргызстане пройдут выборы в местные советы в нескольких районах.