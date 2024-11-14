Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. У зловмисників вилучено зброю, боєприпаси, велику кількість їжі та алкоголь.

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Яким був план перевороту в Киргизстані

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що підозрювані планували використовувати спортивні ігри та інші змагання в Бішкеку для провокації заворушень.

Під виглядом національних спортивних ігор вони мали намір закликати до насильницьких дій, мали намір висунути антиконституційні заклики, та дестабілізувати ситуацію для подальшого силового захоплення влади 17 листопада,

– розповіли у відомстві.

Згідно з попередньою інформацією, серед затриманих є кілька іноземців і колишній заступник генпрокурора.

Крім того, видання повідомляє, що правоохоронці вилучили у підозрюваних зброю та боєприпаси, а також 1 000 пляшок горілки, що призначалися для сп'яніння натовпу, 2 000 пляшок води, тонну рису та коня, який призначався для забою.

Зауважимо, що 17 листопада в Киргизстані пройдуть вибори до місцевих рад у кількох районах.