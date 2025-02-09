Полиция назвала обстоятельства травмирования лаборанта ЛНУ Бильченко

Лаборанта Степана Бильченко из Львова нашли под Житомиром. Парень был травмирован, событие получило огласку. В полиции сообщили то, что сейчас известно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Житомирской области.

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Полиция знает, как травмировался Бильченко

Сейчас парень в больнице в стабильном состоянии. Его обнаружили водители на проезжей части на окраине Житомира 7 февраля около 18:00. Врачи отвезли его в реанимационное отделение, где диагностировали тяжелые травмы головы.

"Обстоятельств травмирования мужчина медикам не объяснил, однако во время первоочередного общения с полицейскими отрицал причастность к этому посторонних лиц, что зафиксировано на боди-камеры патрульных", – отметили правоохранители.

Полиция провела первоочередные следственные действия и установила, что потерпевший является 27-летним жителем Львовщины, солдатом одной из воинских частей.

Его коллеги утверждают, что мужчина исчез во время перемещения личного состава из части в тренинговый центр. В тот день в части Бильченко выдали обмундирование.

Мужчина находился в кузове автомобиля, а во время движения авто выпрыгнул из него. Во время побега, вероятно, и получил указанные повреждения,

– написали в полиции.

Следователи Житомирского районного управления полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и механизм получения телесных повреждений. Открыто уголовное производство по статье "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение".