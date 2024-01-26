Ночной ужас для россиян: Стерненко и Лачен объявили новый большой сбор

Активисты Сергей Стерненко и Игорь Лаченков хотят собрать 100 миллионов гривен. Они объяснили, на что пойдут эти деньги.

Игорь Лаченков, также известен как Лачен, и Сергей Стерненко собирают на "ночной кошмар для россиян". Основатель благотворительного фонда Сергей Притула призвал поддержать их сбор.

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Что известно о сборе

Волонтеры хотят собрать 100 миллионов гривен, чтобы приобрести тепловизионные FPV-дроны. Речь идет о закупке более 2 300 беспилотников.

Наши дроны уже создали россиянам большие проблемы в светлое время суток.

У них усложнилась логистика, а это ротации, подвозы БК, провизии и средств обогрева

Потому им приходится все это делать ночью. Мы хотим обеспечить ряд подразделений толстыми и очень толстыми дронами с тепловизионными камерами,

– написал Лачен.

По его словам, оккупанты будут страдать и умирать от холода и голода, а еще у россиян будет останавливаться логистика. С учетом морозов удары такими беспилотниками станут очень ощутимы для захватчиков.

Реквизиты сбора:

Ссылка на Монобанку– здесь.

Карта банки 5375411214214053

Приват 5168745030910761

PayPal – sternenkopaypal@gmail.com

Блогер, волонтер и активист Сергей Стерненко тоже прокомментировал сбор.

Подойдем к этому так, чтобы нанести врагу как можно больший вред. Мы знаем, как этого достичь, но в целом рассказывать о замысле пока не будем,

– заметил он.

Сергей Притула, чей фонд собирает сейчас на "Рой Мести 2.0", подчеркнул, что Лачен и Стерненко тоже делают важный сбор. Он попросил украинцев о поддержке этих волонтеров.