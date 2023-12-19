Авария на Ладыжинской ТЭС: в Винницкой области было обесточено несколько районов

На Ладыжинской ТЭС 19 декабря произошла авария. В результате без электричества оказались несколько районов в Винницкой области.

В АО "Винницаоблэнерго" также объяснили, что авария никак не связана с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины

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Что привело к аварии

На Ладыжинской ТЭС при выполнении команды диспетчера по переключению линий возникла внештатная ситуация, в результате которой сработала автоматическая защита. Это привело к временному отсоединению выдачи мощности на линии электропередачи.

Из-за аварии были обесточены несколько районов области – Гайсинский, а также частично Тульчинский и Могилев-Подольский.

Позже ДТЭК Ладыжинской ТЭС на своей странице в соцсетях сообщил о возобновлении электроснабжения.

По состоянию на 14:40 энергетики Ладыжинской ТЭС и АО "Винницаоблэнерго" оперативно возобновили энергоснабжение всех отключаемых линий электропередач

– говорится в сообщении.

На время постепенного подключения потребителей к электроэнергии энергетики синхронизировали свои действия с НЭК "Укрэнерго" и местными властями.

В настоящее время энергоснабжение потребителей возобновлено.

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