Авария на Ладыжинской ТЭС: в Винницкой области было обесточено несколько районов
Источник:АО "Винницаоблэнерго"
На Ладыжинской ТЭС 19 декабря произошла авария. В результате без электричества оказались несколько районов в Винницкой области.
В АО "Винницаоблэнерго" также объяснили, что авария никак не связана с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины
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Что привело к аварии
На Ладыжинской ТЭС при выполнении команды диспетчера по переключению линий возникла внештатная ситуация, в результате которой сработала автоматическая защита. Это привело к временному отсоединению выдачи мощности на линии электропередачи.
Из-за аварии были обесточены несколько районов области – Гайсинский, а также частично Тульчинский и Могилев-Подольский.
Позже ДТЭК Ладыжинской ТЭС на своей странице в соцсетях сообщил о возобновлении электроснабжения.
По состоянию на 14:40 энергетики Ладыжинской ТЭС и АО "Винницаоблэнерго" оперативно возобновили энергоснабжение всех отключаемых линий электропередач
– говорится в сообщении.
На время постепенного подключения потребителей к электроэнергии энергетики синхронизировали свои действия с НЭК "Укрэнерго" и местными властями.
В настоящее время энергоснабжение потребителей возобновлено.
Ситуация с энергосистемой в Украине: что известно
- 19 декабря из-за непогоды было обесточено 132 населенных пункта в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Самая сложная ситуация наблюдалась в Донецкой области – более 100 населенных пунктов без энергоснабжения более суток.
- Из-за технических повреждений были обесточены потребители в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской областях.
- Из-за боевых действий и по другим причинам без света осталось 432 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.