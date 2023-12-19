В АТ "Вінницяобленерго" також пояснили, що аварія ніяк не пов'язана з російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України.

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Що спричинило аварію

На Ладижинській ТЕС під час виконання команди диспетчера з перемикання ліній виникла позаштатна ситуація, внаслідок якої спрацював автоматичний захист. Це призвело до тимчасового від'єднання видачі потужності на лінії електропередач.

Через аварію було знеструмлено кілька районів області – Гайсинський, а також частково Тульчинський та Могилів-Подільський.

Згодом ДТЕК Ладижинської ТЕС на своїй сторінці у соцмережах повідомив про відновлення електропостачання.

Станом на 14:40 енергетики Ладижинської ТЕС і АТ "Вінницяобленерго" оперативно відновили енергопостачання всіх ліній електропередач, що від'єднувались,

– йдеться в повідомленні.

На час поступового підключення споживачів до електроенергії енергетики синхронізували свої дії з НЕК "Укренерго" та місцевою владою.

Наразі енергопостачання до споживачів відновлено.

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