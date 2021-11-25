Во время неожиданного визита представителя Уполномоченного по правам человека на севере Виктории Пеховой пограничники придерживались распорядка дня. На месте временной дислокации они организовали обучение по тактической и физической подготовке.

По теме Поломали ограждение: мигранты ночью снова пытались прорваться сквозь границу в Польшу

Мой представитель пообщался с пограничниками. Они настроены положительно и готовы к выполнению задач по охране государственной границы. Договорились учить деятельность института Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека,

– написала Денисова.

Омбудсмен также заверила, что контролирует соблюдение прав пограничников.

Условия, в которых живут военные

Пограничников разместили в актовом и спортивном залах школы. Помещения отапливаются, температура во время проверки была 25 градусов тепла. Есть огнетушители и дрова.

В лагере действует полевая кухня и столовая, запасов еды достаточно. Хлеба завезли на 15 суток, есть питьевая вода.

В медицинском пункте лагеря работают врач-хирург и 2 фельдшера. Медпрепаратов достаточно, а все пограничники полностью вакцинированы. Также на территории есть санитарно-гигиенические помещения и баня.

Почему организовали лагерь на границе

24 ноября на украинско-белорусской границе началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Из-за кризиса с мигрантами Украина увеличивает количество военных для защиты границы.

Чтобы усилить границу, в первой волне привлекли 3 098 пограничников, 859 нацгвардейцев, а также 390 единиц техники.

Планируется в двух последующих волнах привлечь еще 1 555 пограничников, 193 единицы военной техники, 6 993 нацгвардейца и более 100 единиц военной техники.

Полное сообщение Людмилы Денисовой:

По моему поручению представитель Уполномоченного в северных областях Виктория Пехова проверила условия расположения пограничников, привлеченных к охране государственной границы на территориях, прилегающих к государственной границе Украины с Республикой Беларусь, в частности в Черниговской области.

Выяснено, что пограничники размещены в помещении школы, отапливаемых актовом и спортивном залах, температура в них на день посещения составляла 25 С. Помещения оснащены в достаточном количестве огнетушителями и средствами пожаротушения, дровами.

На территории лагеря есть полевая кухня и столовая. Запас питания – достаточный, в том числе хлеб завезен на 15 суток, пограничники снабжены бутилированной питьевой водой.

На территории лагеря есть медицинский пункт, в котором работают врач-хирург и 2 фельдшера. Количество медицинских препаратов достаточное. Все привлеченные пограничники прошли полный курс вакцинации. Территория лагеря обустроена санитарно-гигиеническим помещением и баней.