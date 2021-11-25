Під час несподіваного візиту представника Уповноваженого з прав людини на півночі Вікторії Пєхової прикордонники дотримувались розпорядку дня. На місці тимчасової дислокації вони організували навчання з тактичної та фізичної підготовки.

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Мій представник поспілкувалася з прикордонниками. Вони налаштовані позитивно та готові до виконання завдань з охорони державного кордону. Домовились вчити діяльність інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,

– написала Денісова.

Омбудсменка також запевнила, що контролює дотримання прав прикордонників.

Умови, в яких живуть військові

Прикордонників розмістили в актовій та спортивній залах школи. Приміщення опалюються, температура під час перевірки була 25 градусів тепла. Є вогнегасники та дрова.

У таборі діє польова кухня та їдальня, запаси їжі достатні. Хліба завезли на 15 діб, є бутильована питна вода.

У медичному пункті табору працюють лікар-хірург та 2 фельдшери. Медпрепаратів достатньо, а всі прикордонники повністю вакциновані. Також на території є санітарно-гігієнічні приміщення та лазня.

Чому організували табір на кордоні

24 листопада на українсько-білоруському кордоні розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся". Через кризу із мігрантами Україна збільшує кількість військових для захисту кордону.

Щоб посилити кордон в першій хвилі залучили 3098 прикордонників, 859 нацгвардійців, а також 390 одиниць техніки.

Планують у двох наступних хвилях залучити ще 1555 прикордонників, 193 одиниць військової техніки, 6993 нацгвардійці та понад 100 одиниць військової техніки.

Повний допис Людмили Денісової:

За моїм дорученням, представник Уповноваженого в північних областях Вікторія Пєхова перевірила умови розташування прикордонників, залучених до охорони державного кордону на територіях, прилеглих до державного кордону України з Республікою Білорусь, зокрема в Чернігівській області.

З’ясовано, що прикордонники розміщені у приміщенні школи, актовій та спортивній залах, які опалюються, температура в них на день відвідування становила 25 С. Приміщення оснащені у достатній кількості вогнегасниками та засобами пожежогасіння, дровами.

На території табору є польова кухня та їдальня. Запас харчування – достатній, зокрема хліба завезено на 15 діб, прикордонники забезпечені бутильованою питною водою.

На території табору є медичний пункт, в якому працюють лікар-хірург та 2 фельдшери. Кількість медичних препаратів достатня. Усі залучені прикордонники пройшли повний курс вакцинації. Територія табору облаштована санітарно-гігієнічним приміщенням та лазнею.