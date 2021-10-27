Лагута останется в избирательном бюллетене после назначения главой Херсонской ОГА

Новоназначенный глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута снял свою кандидатуру на довыборах в парламент в 184 округе в пользу кандидата от партии "Слуга Народа" Сергея Козыря.

Глава областной государственной администрации обратился к своим сторонникам с просьбой отдать голоса за члена провластной политсилы.

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Лагута убежден в плодотворной работе Козыря в Раде и его достойном представлении интересов Каховского и Бериславского районов Херсонской области.

В свою очередь "слуга" заявил, что считает позицию оппонента целесообразной и отметил, что это поможет объединить усилия для развития региона.



Лагута снял свою кандидатуру в пользу Козыря / Фото "Слуги народа"

Лагута остался в бюллетенях

Гражданская сеть ОПОРА сообщила, что Лагута останется в бюллетенях как кандидат в народные депутаты в парламент по округу №184.

Ведь отказаться от баллотирования можно было только до 18 октября. Штамп "выбыл" также не будет ставиться, для этого предусмотрены отдельные основания.

Довыборы в Раду: коротко

Довыборы в Верховную Раду 31 октября состоятся в 184 и 197 округах. В первом будут участвовать 16 кандидатов, во втором – 25.

Выборы там проводят, потому что избранные ранее нардепы в этих округах сложили мандаты: Игорь Колыхаев – стал мэром Херсона, а Александр Скичко – занял кресло главы Черкасской облгосадминистрации.

Геннадия Лагуту назначили главой Херсонской ОГА. Уже будучи на посту, он агитировал в помещении Херсонской ОГА за кандидата от "Слуги народа" Сергея Козыря.