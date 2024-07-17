Лахно заявил, что из плена вернули воина, который сотрудничал с оккупантами: что говорят в ГУР

Сегодня, 17 июля, появилась информация о том, что во время обмена в Украину якобы вернули бойца, который сотрудничал с врагом. В ГУР МО уже отреагировали на такие заявления.

Информацию об этом опубликовал бывший военнопленный. Сейчас же разведка объяснила, что ей известно об этом.

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Что говорят в разведке

Бывший военнопленный Виктор "Аист" Лахно обнародовал информацию о том, что во время обмена в Украину якобы вернули военного, который сотрудничал с российской администрацией, то есть помогал врагу в войне против Украины.

По его словам, этот военный также был причастен к избиению бойцов "Азова" и хотел получить российское гражданство. Поэтому в ГУР МО отреагировали на это заявление, в частности, пресс-секретарь разведки Андрей Юсов.

Если есть те или иные факты, требующие проверки и дополнительного внимания, в том числе с точки зрения контрразведывательных аспектов, то такая работа проводится,

– заявил он.

Представитель ГУР МО также подчеркнул, что в настоящее время за этой историей следят