Бессмысленный бред, военный эксперт назвал единственное последствие от запуска "Ланцетов" по Киеву
- Россия запустила "Ланцеты" по Киеву больше для картинки, чем для реального удара.
- Военный эксперт Сергей Грабский считает, что практического смысла в такой атаке не было.
После запуска "Ланцетов" по Киеву появилась версия, что Россия сделала это больше для картинки, чем для реального удара. Но само появление такого дрона в столице вызвало вопросы, потому что его применение на такой дистанции выглядит сомнительно даже с военной точки зрения.
Военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала заявил, что никакого практического смысла в такой атаке не было. В то же время он объяснил, какой единственный результат от этого запуска Украина действительно может использовать себе на пользу.
Смотрите также Представители 2 стран обращались к Залужному за помощью в обороне, – СМИ
Запуск "Ланцетов" по Киеву не имел военного смысла
Напомним: 16 марта утром Россия атаковала Киев беспилотниками, а обломки упали в Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах. Один из дронов упал возле Монумента Независимости, пострадавших не было, а тип беспилотника предварительно связали с "Ланцетом".
Грабский напомнил, что этот дрон имеет дальность 30 – 80 километров, поэтому с военной точки зрения смысла запускать его по Киеву нет.
С военной точки зрения это абсолютно бессмысленный бред, который не несет за собой никаких последствий,
– отметил Грабский.
Единственное, что здесь действительно имеет значение, это остатки самого аппарата. Их изучение позволяет понять, какую электронику россияне ставят на эти дроны. Такие данные могут помочь в противодействии этой угрозе и на фронте, и в тылу.
Тщательное изучение остатков этого дрона позволяет нам сделать определенные выводы относительно электроники, которая применяется в данном аппарате,
– пояснил он.
В то же время сам характер атаки тоже выглядел странно. Россияне запустили относительно большое количество дронов днем, но уровень перехвата превысил 90%, поэтому реального результата не получили.
Очень трудно объяснить, для чего это было сделано. Если, например, расшатать наше общество, посеять панику и уныние, то, извините, мы уже настолько закалены, что нас падением каких-то обломков дрона, даже на Майдане, не удивишь,
– подчеркнул он.
То есть ни военного эффекта, ни психологического результата этот запуск не дал. Для Украины здесь важнее остается другое: изучить сам дрон и использовать эти данные для лучшего противодействия таким атакам дальше.
Что известно об атаке с "Ланцетами" на Киев?
- В Defense Express предположили, что во время атаки Россия могла впервые применить новый тип ударного дрона на базе "Ланцета". Там также указали, что обломки похожи на этот беспилотник, но вопрос дальности полета в Киев остается открытым, а анализ еще продолжается.
- Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что "Ланцеты" не могут долететь до Киева, а сама атака имела скорее демонстрационный и информационный характер.
- Россияне могли совместить "Шахеды" с обломками или другими элементами "Ланцета", чтобы создать резонансную картинку и показать ее своей аудитории.