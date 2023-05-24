В Русском добровольческом корпусе уже ответили Лапину. Там объяснили, что они уже близки и "обязательно проконтролируют процесс", пишет 24 Канал.

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Что известно о Лапине на Белгородщине

Обороной российских войск в БНР командует генерал Лапин, в прошлом году проваливший оборону грязно**пых в Лимане. В настоящее время он также командует оккупантами в Луганской области,

– отметил активист Сергей Стерненко.

РДК записал видео, в котором призвали передать Лапину, который "управляет зачисткой", что они неподалеку застряли на бронетранспортере и когда вытащат технику, то обязательно "проконтролируют процесс".

Что сказали Лапину в РДК: смотрите видео

В ISW прокомментировали события на Белгородщине

В американском Институт изучения войны заявили, что российское информационное пространство в значительной степени гиперфиксировано на вероятных целях рейдов и на ответных действиях России.

Российские источники также распространяли фотографию генерал-полковника Александра Лапина, который позирует с захваченной машиной, и утверждали, что Лапин руководил "контртеррористической операцией" вместе с частями 3-й мотострелковой дивизии (20-я гвардейская общевойсковая армия, Западный военный округ),

– заявили в ISW.

Также аналитики отмечают, что многие российские источники восхваляли Лапина за организацию слаженной "контртеррористической операции" после того, как российские пограничники не смогли отбить рейды.

Зато другие критиковали решение назначить Лапина командовать в Белгородской области, ведь у него предварительно были военные неудачи. В частности, вспомнили о неудачной переправе через реку Северский Донец возле Белогоровки Луганской области в мае 2022 года. Тогда ВСУ уничтожили понтонную переправу врага, обезвредили российскую технику.

Аналитики напоминают, что Лапин начал руководить в Луганской области после того, как в ноябре 2022 года его уволили с должности командующего оккупантами на Востоке. В частности, и из-за "сдачи" Лимана и прорыва ВСУ в Донецкой области.

В ISW отмечают, что восхваление Лапина российскими блоггерами за командование обороной против очень небольшого и ограниченного вторжения на границу свидетельствуют о том, что они подвергаются путинской пропаганде.

По словам аналитиков, российская реакция на рейд в информационном пространстве и уведомленных военных действиях выглядит крайне непропорциональным ответом на очень небольшую и локализованную инициативу. В ISW отметили, что российские силы не должны нуждаться в значительном подкреплении или привлечении генерал-полковника, чтобы отбить "рейд" 13 бронированных машин.

Обратите внимание! В Белгородской области отменили "контртеррористическую операцию". Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что "всех диверсантов удалось ликвидировать", а "прорыв ДРГ на территорию Белгородской области –остановлен".