У Російському добровольчому корпусі вже відповіли Лапіну. Там пояснили, що вони вже близько та "обов'язково проконтролюють процес", пише 24 Канал.

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Що відомо про Лапіна на Бєлгородщині

Обороною російських військ у БНР командує генерал Лапін, котрий минулого року провалив оборону брудно**пих у Лимані. Наразі він також командує окупантами на Луганщині,

– зазначив активіст Сергій Стерненко.

РДК записав відео, у якому закликали передати Лапіну, який "керує зачисткою", що вони неподалік застрягли на бронетранспортері й коли витягнуть техніку, то обов'язково "проконтролюють процес".

Що сказали Лапіну в РДК: дивіться відео

У ISW прокоментували події на Бєлгородщині

В американському Інституті вивчення війни заявили, що російський інформаційний простір значною мірою гіперфіксований на ймовірних цілях рейдів і на діях Росії у відповідь.

Російські джерела також розповсюджували фотографію генерал-полковника Алєксандра Лапіна, який позує із захопленою машиною, та стверджували, що Лапін керував "контртерористичною операцією" разом з частинами 3-ї мотострілецької дивізії (20-та гвардійська загальновійськова армія, Західний військовий округ),

– заявили в ISW.

Також аналітики зазначають, що багато російських джерел вихвалювали Лапіна за організацію злагодженої "контртерористичної операції" після того, як російські прикордонники не змогли відбити рейди.

Натомість інші – критикували рішення призначити Лапіна командувати в Бєлгородській області, адже у нього попередньо були військові невдачі. Зокрема, пригадали про невдалу переправу через річку Сіверський Донець біля Білогорівки Луганської області у травні 2022 року. Тоді ЗСУ знищили понтонну переправу ворога, знешкодили російську техніку.

Аналітики пригадують, що Лапін почав керувати на Луганщині після того, як у листопаді 2022 року його звільнили з посади командувача окупантами на Сході. Зокрема, й через "здачу" Лимана та прорив ЗСУ на Донеччині.

В ISW зауважують, що вихваляння Лапіна російськими блогерами за командування обороною проти дуже невеликого та обмеженого вторгнення на кордон свідчить про те, що вони піддаються путінській пропаганді.

За словами аналітиків, російська реакція на рейд в інформаційному просторі та у повідомлених військових діях виглядає вкрай непропорційною відповіддю на дуже невелику та локалізовану ініціативу. У ISW зазначили, що російські сили не мали потребувати значного підкріплення чи залучення генерал-полковника, щоб відбити "рейд" 13 броньованих машин.

Зверніть увагу! У Бєлгородській області скасували "контртерористичну операцію". Губернатор Бєлгородської області Гладков заявив, що "всіх диверсантів вдалося ліквідували", а "прорив ДРГ на територію Бєлгородської області – зупинений".