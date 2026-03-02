Укр Рус
2 марта, 11:32
Это память: переселенка во время эвакуации спасла коллекцию кассет с записями песен Донетчины

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Переселенка Лариса Полищук эвакуировала коллекцию аудиокассет с народными песнями Донетчины, сейчас оцифровано 30 из 100 кассет.
  • Оцифрованные записи систематизированы и переданы в Цифровой архив фольклора, а Лариса Полищук представила инициативу во Львове.

Переселенка из Донецкой области Лариса Полищук во время эвакуации вывезла коллекцию аудиокассет с записями народных песен региона. Сейчас часть архива уже оцифровали.

Об этом сообщила Донецкая ОВА в понедельник, 2 марта.

Как удалось спасти записи?

В Донецкой ОВА рассказали, что во время войны уникальные записи песен могли быть потеряны, однако сегодня они сохранены.

Лариса смогла вывезти кассеты во время эвакуации, и сейчас они уже частично оцифрованы – над этим работали специалисты Лаборатории музыкальной этнологии во Львове, 
– говорится в сообщении.

Ученые Юрий Рыбак и Лариса Лукашенко уже оцифровали З0 кассет из 100, которые насчитывает коллекция, а сами записи систематизировали и передали в Цифровой архив фольклора Слобожанщины и Полтавщины.

Результаты своей инициативы Лариса Полищук также представила во Львове, в национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко.

Есть вещи, которые нельзя купить, воспроизвести или придумать. Их можно только сохранить... Аутентичное пение Донетчины. Это не просто песни – это голоса наших бабушек, это память о жизни, любовь, потери и надежду, 
– рассказала женщины.

Что стоит знать о ВПЛ в Украине?

  • Внутренне перемещенные лица в Украине имеют право на выплаты и различные виды льгот. Однако для этого необходимо стать на учет и получить справку.
     

  • Сделать это можно в местных социальных службах (ЦНАПы, управления социальной защиты населения, исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов) или через Дію.
     

  • Помощь выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий украинцев или тем, которые имеют низкие доходы. Это, например, могут быть лица с инвалидностью или дети с инвалидностью, или семьи, в которых среднемесячный совокупный доход на одного человека не превышает 9 444 гривны.