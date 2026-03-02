Про це повідомила Донецька ОВА в понеділок, 2 березня.

Читайте також Допомогу ВПО переглянуть у березні: хто може втратити гроші на пів року

Як вдалося врятувати записи?

В Донецькій ОВА розповіли, що під час війни унікальні записи пісень могли бути втрачені, проте сьогодні вони збережені.

Лариса змогла вивезти касети під час евакуації, і зараз вони вже частково відцифровані – над цим працювали фахівці Лабораторії музичної етнології у Львові,

– йдеться в повідомленні.

Науковці Юрій Рибак та Лариса Лукашенко вже відцифрували З0 касет зі 100, які нараховує колекція, а самі записи систематизували та передали до Цифрового архіву фольклору Слобожанщини та Полтавщини.

Результати своєї ініціативи Лариса Поліщук також презентувала у Львові, в національній музичній академії імені Миколи Лисенка.

Є речі, які не можна купити, відтворити чи вигадати. Їх можна лише зберегти... Автентичний спів Донеччини. Це не просто пісні – це голоси наших бабусь, це пам'ять про життя, любов, втрати і надію,

– розповіла жінки.

Що варто знати про ВПО в Україні?