Про це повідомила Донецька ОВА в понеділок, 2 березня.
Читайте також Допомогу ВПО переглянуть у березні: хто може втратити гроші на пів року
Як вдалося врятувати записи?
В Донецькій ОВА розповіли, що під час війни унікальні записи пісень могли бути втрачені, проте сьогодні вони збережені.
Лариса змогла вивезти касети під час евакуації, і зараз вони вже частково відцифровані – над цим працювали фахівці Лабораторії музичної етнології у Львові,
– йдеться в повідомленні.
Науковці Юрій Рибак та Лариса Лукашенко вже відцифрували З0 касет зі 100, які нараховує колекція, а самі записи систематизували та передали до Цифрового архіву фольклору Слобожанщини та Полтавщини.
Результати своєї ініціативи Лариса Поліщук також презентувала у Львові, в національній музичній академії імені Миколи Лисенка.
Є речі, які не можна купити, відтворити чи вигадати. Їх можна лише зберегти... Автентичний спів Донеччини. Це не просто пісні – це голоси наших бабусь, це пам'ять про життя, любов, втрати і надію,
– розповіла жінки.
Що варто знати про ВПО в Україні?
Внутрішньо переміщені особи в Україні мають право на виплати й різні види пільг. Проте для цього необхідно стати на облік та отримати довідку.
Зробити це можна у місцевих соціальних службах (ЦНАПи, управління соціального захисту населення, виконавчі органи сільських, селищних чи міських рад) або через Дію.
Допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи. Це, наприклад, можуть бути особи з інвалідністю чи діти з інвалідністю, або сім'ї, в яких середньомісячний сукупний дохід на одну людину не перевищує 9 444 гривні.