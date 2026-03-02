Об этом сообщила Донецкая ОВА в понедельник, 2 марта.
Читайте также Помощь ВПЛ пересмотрят в марте: кто может потерять деньги на полгода
Как удалось спасти записи?
В Донецкой ОВА рассказали, что во время войны уникальные записи песен могли быть потеряны, однако сегодня они сохранены.
Лариса смогла вывезти кассеты во время эвакуации, и сейчас они уже частично оцифрованы – над этим работали специалисты Лаборатории музыкальной этнологии во Львове,
– говорится в сообщении.
Ученые Юрий Рыбак и Лариса Лукашенко уже оцифровали З0 кассет из 100, которые насчитывает коллекция, а сами записи систематизировали и передали в Цифровой архив фольклора Слобожанщины и Полтавщины.
Результаты своей инициативы Лариса Полищук также представила во Львове, в национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко.
Есть вещи, которые нельзя купить, воспроизвести или придумать. Их можно только сохранить... Аутентичное пение Донетчины. Это не просто песни – это голоса наших бабушек, это память о жизни, любовь, потери и надежду,
– рассказала женщины.
Что стоит знать о ВПЛ в Украине?
Внутренне перемещенные лица в Украине имеют право на выплаты и различные виды льгот. Однако для этого необходимо стать на учет и получить справку.
Сделать это можно в местных социальных службах (ЦНАПы, управления социальной защиты населения, исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов) или через Дію.
Помощь выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий украинцев или тем, которые имеют низкие доходы. Это, например, могут быть лица с инвалидностью или дети с инвалидностью, или семьи, в которых среднемесячный совокупный доход на одного человека не превышает 9 444 гривны.