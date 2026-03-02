Об этом сообщила Донецкая ОВА в понедельник, 2 марта.

Как удалось спасти записи?

В Донецкой ОВА рассказали, что во время войны уникальные записи песен могли быть потеряны, однако сегодня они сохранены.

Лариса смогла вывезти кассеты во время эвакуации, и сейчас они уже частично оцифрованы – над этим работали специалисты Лаборатории музыкальной этнологии во Львове,

– говорится в сообщении.

Ученые Юрий Рыбак и Лариса Лукашенко уже оцифровали З0 кассет из 100, которые насчитывает коллекция, а сами записи систематизировали и передали в Цифровой архив фольклора Слобожанщины и Полтавщины.

Результаты своей инициативы Лариса Полищук также представила во Львове, в национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко.

Есть вещи, которые нельзя купить, воспроизвести или придумать. Их можно только сохранить... Аутентичное пение Донетчины. Это не просто песни – это голоса наших бабушек, это память о жизни, любовь, потери и надежду,

– рассказала женщины.

