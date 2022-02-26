Добро пожаловать в ад: в акватории Черного моря ВСУ уничтожили российский истребитель Су-30 СМ
Источник:Командование Воздушных Сил ВСУ
Украина уверенно противостоит российским захватчикам. Бои ведутся повсюду – на воде, на земле и в воздухе.
Оккупант несет сокрушительные потери. Та, в акватории Черного моря была уничтожена очередная единица воздушной военной техники российского захватчика.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Еще одна победа ВСУ
В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ на своей странице в фейсбук.
Уничтожен истребитель российской армии Су-30 СМ / Фото Командования Воздушных Сил ВСУ
Текст сообщения командования Воздушных Сил ВСУ:
В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД!!! #stoprassia