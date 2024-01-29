Обломают зубы, – Кулеба резко ответил венгерскому политику, что хотел "забрать Закарпатье"

Венгерский ультраправый политик Ласло Тороцкой сделал скандальное заявление, что "требует Закарпатья, если Украина падет". На эти циничные слова ответил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Украинский дипломат отметил что венгерские ультраправые политики “обломают зубы” об мечты о возвращении Закарпатья. Об этом Кулеба сказал на совместном брифинге с венгерским коллегой Петером Сийярто и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком в Ужгороде, информирует 24 Канал.

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Кулеба отметил, что понимает, что не всем хочется, чтобы между Украиной и Венгрией были хорошие отношения. Однако, по словам министра, у противников нашего государства ничего не получится.

Если Путин обломал свои зубы об Украине, то отдельные венгерские политики, выражающие такие заявления, обломают их тем более.

– заявил глава МИД.

Кроме того, в этом контексте Кулеба поблагодарил Петера Сийярто за выражение четкой позиции правительства Венгрии относительно суверенитета нашего государства. До этого венгерский министр еще раз подтвердил что Венгрия поддерживает территориальную целостность Украины.

"Война длится почти два года: мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины", сказал он.

Сийярто также заверил, что Венгрия хочет, чтобы "наши соседи имели мир".

Венгерский политик потребовал Закарпатья