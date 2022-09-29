Лукашенко хочет разместить 120 тысяч оккупантов и мобилизовать 100 тысяч белорусов, – Латушко
Источник:Pavel Latushka
Белорусский оппозиционер Павел Латушко сообщил, что александр лукашенко хочет разместить на территории беларуси 120 тысяч российских военных. Речь идет о периоде в течение ноября – февраля.
Латушко заметил, что лукашенко готовится к войне. Поэтому реакция Запада – необходима.
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Впоследствии белорусские телеграм-каналы сообщили, что никаких подтверждений словам Латушко пока нет. Данных, что в беларуси может начаться мобилизация, якобы не зафиксировали.
СМИ сообщили, что в беларуси вручают повестки
Тем временем белорусские СМИ заявили, что в беларуси начали выдавать повестки. В частности, в Бобруйске требуют, чтобы мужчины прибыли в военкомат. Такое решение аргументируют необходимостью "вручить мобилизационное распоряжение".
Сообщают также, что на местных предприятиях у мужчин проверяют:
- прописку;
- фактическое место жительства;
- номера мобильных телефонов.
В то же время местные власти сообщают, что ни о какой мобилизации не говорится. Вроде бы происходит только ежегодная работа чиновников военного комиссариата.
Ни о какой мобилизации – частичной или полной – не говорится. Это рутинная повседневная, ежегодная работа чиновников военного комиссариата,
– рассказал военный комиссар Могилевской области.
В сети уже распространяются панические сообщения. Людям не хочется становиться "пушечным мясом", которое отправят на войну.
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