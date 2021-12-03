В Латвии самолет из-за снегопада съехал со взлетной полосы: на борту был министр

В аэропорту латвийской столицы Риги самолет авиакомпании аirBaltic съехал со взлетно-посадочной полосы. Среди 44 пассажиров на борту самолета в момент инцидента находился министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Как сообщил дипломат, он возвращался из Стокгольма в Ригу. Причиной инцидента стала плохая видимость и снегопад, никто из пассажиров, по его словам, не пострадал.

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Незабываемая неделя: возвращаясь в Ригу из Стокгольма, самолет съехал со взлетной полосы. Спасибо сотрудникам airBaltic, пожарным и спасателям за быстрые действия, спокойствие и профессионализм! Насколько понял, ничего серьезного ни с кем не произошло,

– поделился министр.



На месте инцидента работают спасатели и другие службы / Фото из фейсбука Эдгара Ринкевича

В авиакомпании говорят, что полоса сейчас закрыта. На месте происшествия работают пожарные, скорая и работники компании.

Инциденты с самолетами из-за непогоды

22 ноября в Одессе вечером появился густой туман, из-за которого значительно ухудшилась видимость. Это стало причиной нарушения работы одесского аэропорта. По меньшей мере 5 бортов не смогли улететь или приземлиться.

Двум самолетам авиакомпании Ryanair 6 ноября пришлось оставлять пассажиров в аэропорту Бухареста. Воздушные суда вернулись в Украину пустыми.

Ночью и утром 3 декабря в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях выпал сильный снег. Спасатели предупреждали о и уровне опасности, желтый. Кроме значительных осадков, прогнозировали и налипание мокрого снега, метели и гололедицу на дорогах. Карпаты непогода также не обошла, в регионе определили II уровень опасности, оранжевый.