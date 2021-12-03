В Латвии самолет из-за снегопада съехал со взлетной полосы: на борту был министр
Источник:фейсбук Эдгара Ринкевича
В аэропорту латвийской столицы Риги самолет авиакомпании аirBaltic съехал со взлетно-посадочной полосы. Среди 44 пассажиров на борту самолета в момент инцидента находился министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Как сообщил дипломат, он возвращался из Стокгольма в Ригу. Причиной инцидента стала плохая видимость и снегопад, никто из пассажиров, по его словам, не пострадал.
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Незабываемая неделя: возвращаясь в Ригу из Стокгольма, самолет съехал со взлетной полосы. Спасибо сотрудникам airBaltic, пожарным и спасателям за быстрые действия, спокойствие и профессионализм! Насколько понял, ничего серьезного ни с кем не произошло,
– поделился министр.
На месте инцидента работают спасатели и другие службы / Фото из фейсбука Эдгара Ринкевича
В авиакомпании говорят, что полоса сейчас закрыта. На месте происшествия работают пожарные, скорая и работники компании.
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