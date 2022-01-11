В Латвии задержали двух подозреваемых, шпионивших в пользу России

Сотрудники Службы безопасности Латвии задержали двух предполагаемых шпионов в пользу России. Подозреваемые якобы много лет сотрудничали с военной разведкой России и сливали секретную информацию.

Шпионов задержали еще в 2021 году в рамках двух уголовных дел по статье "шпионаж". Согласно информации спецслужб, подозреваемые встречались с работниками российской военной разведки в России.

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Как именно шпионили подозреваемые

Один из них использовал контакты, которые получал на работе, чтобы обобщить и передать секретные данные российской военной разведке. Таким образом передавал информацию о боевых возможностях, процедурах, планах и учениях Национальных вооруженных сил, оборонных закупках и расширенном контингенте НАТО на территории Латвии.

Правоохранители Латвии получили достаточно доказательств преступления, в частности, документы и носители информации.

Фигуранта другого уголовного дела подозревают в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой. Он предоставлял информацию, касающуюся военных интересов России.

Задержанных арестовали как подозреваемых по делу. 30 декабря 2021 года спецслужба Латвии передала материалы дела в прокуратуру, требуя начать уголовное преследование.

Отношения Латвии и России

Власти Латвии призвали представителей Евросоюза и НАТО следить за ситуацией у границ Украины. Как заявлял латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш, нужно дать России четкий сигнал.

В Латвии также открывали уголовное дело против депутата Сейма Яниса Адамсона. Его подозревали в шпионаже в пользу России.

Латвия заявляла, что Россия стремится нарушить спокойствие Европы. Именно поэтому увеличивает войска на украинских границах.

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