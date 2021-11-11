В Латвии запретили публичное использование георгиевской ленты: какое наказание

Сейм Латвии 11 ноября окончательно поддержал изменения в два закона, запретив публичное использование георгиевской ленты. Дискуссии по этому поводу длились 2 года.

Парламентарии внесли изменения в закон "О безопасности массовых развлекательных и праздничных мероприятий" и закон "О собраниях, шествиях и пикетах".

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Под запрет попали и советские символы

Также в публичных мероприятиях запретили использование военной формы Советского Союза и нацистской Германии. Под запрет попали знаки СС и советские символы – серп и молот и пятиконечная звезда.

Именно использование георгиевской ленты вызвало больше всего обсуждений. За это проголосовали 46 политиков, против – 30.

Эти символы можно использовать в научных и образовательных целях

Однако эти символы, в частности георгиевскую ленту, можно использовать в образовательных, научных и художественных целях. То есть, в случаях, когда они не прославляют тоталитарные режимы и не оправдывают совершенные преступления.

Депутаты напомнили о жертвах России в Украине

Депутат Ритварс Янсонс настаивал на запрете символа, аргументируя это тем, что для латвийцев он означает покорение и русификацию.

А Янис Домбрава отметил во время дебатов, что георгиевская лента стала символом современного империализма, убившего тысячи людей в Украине.

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В Украине георгиевская лента – под запретом

Отметим, что в Украине публичное использование георгиевской ленты тоже запрещено. Использование тоталитарной символики повлечет за собой административную ответственность. Речь идет о штрафе от 850 до 2 550 гривен.

Гораздо больше "потянет" изготовление георгиевской ленты или другой коммунистической символики. За это можно оказаться за решеткой на срок до 5 лет.